Saraya al-Quds: Shahidi “Haitham Ali Tabatabaei” Alikuwa Muungaji Mkono wa Muqawama wa Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu mtandao wa Al Mayadeen, Saraya al-Quds, tawi la kijeshi la Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina, katika taarifa yake kwa taifa la Palestina, Umma wa Kiarabu na Kiislamu, na vikosi vya Hizbullah, ilitoa pole kwa shahada ya Haitham Ali Tabatabaei, kamanda wa jihadi wa Hizbullah, na kumuelezea kama "mpiganaji shupavu, mmoja wa nguzo za muqawama wa Kiislamu nchini Lebanon, na ishara ya mhimili wa muqawama na muungaji mkono wa vikundi vya Palestina."

Saraya al-Quds ilisisitiza kwamba, "Ahadi yetu ni kuendelea na njia ya Quds, njia ya mashahidi, na kuendelea na jihadi na ulinzi wa Palestina na matukufu yake hadi ukombozi kamili wa ardhi hii kutoka kwa uvamizi wa Kizayuni."

Brigedi za Shahidi Izz ad-Din al-Qassam, tawi la kijeshi la Harakati ya Hamas, pia ilitoa pole katika taarifa kwa shahada ya Haitham Ali Tabatabaei, mkuu wa uongozi wa kijeshi wa muqawama wa Kiislamu nchini Lebanon, kufuatia shambulio la anga la kihalifu la utawala wa Israel dhidi ya Dahiya Kusini mwa Beirut, na kusifu jukumu la shahidi "Sayyid Abu Ali" katika kuunga mkono watu wa Palestina na muqawama wao wakati wa vita vya "Kimbunga cha Al-Aqsa."

Hizbullah ya Lebanon ilitangaza rasmi shahada ya kamanda mkuu wa jihadi, Haitham Ali Tabatabaei, kupitia taarifa. Aliuawa shahidi katika shambulio la anga la utawala wa Israel siku ya Jumapili dhidi ya jengo la makazi katika kitongoji cha Harat Hreik huko Dahiya Kusini mwa Beirut; shambulio ambalo, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon, liliacha mashahidi watano na majeruhi 28.