Msimamo Mpya Zaidi wa Erdogan Dhidi ya Netanyahu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdoğan, akirejelea matukio ya Gaza, alitangaza: Harakati ya Hamas inaonyesha subira kubwa mbele ya ukiukwaji na uchokozi wote wa utawala wa Kizayuni na bado inazingatia usitishaji vita ambao unapaswa kutekelezwa kikamilifu.

Pia alisisitiza kwamba kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa Tel Aviv na kuwezesha njia ya kuendelea kutuma misaada ya kibinadamu kwa Gaza ni jambo la lazima ambalo utekelezaji wake hauwezi kuahirishwa.

Aliongeza: Jumuiya ya kimataifa lazima ichukue msimamo thabiti kumzuia Netanyahu.

Msimamo huu wa Rais wa Uturuki unakuja wakati ambapo Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, anaendelea na sera zake za kuvuruga utulivu katika eneo kwa kumlenga kamanda mashuhuri wa Hizbullah na kufanya mashambulizi ya kila siku dhidi ya nchi hiyo, pamoja na kuongeza mashambulizi dhidi ya Gaza.