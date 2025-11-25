Ofisi ya Habari ya Gaza: Nusu ya Watu wa Gaza Hawapati Chakula Chochote Kila Siku

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, Ofisi ya Habari ya Serikali ya Gaza ilitoa ripoti ikisema kwamba karibu asilimia 42 ya wakazi wa Ukanda wa Gaza hawapati mlo hata mmoja katika siku nzima, na asilimia 58 iliyobaki wanapata mlo mmoja tu.

Ripoti hii, ikiwa ni majibu kwa madai ya mratibu wa utawala wa Kizayuni ya kusambaza zaidi ya milo milioni moja kwa siku, inasisitiza kwamba takwimu zilizochapishwa na utawala unaokalia kimabavu ni kukiri wazi kwa sera inayotekelezwa ya njaa na udhibiti wa makusudi wa mtiririko wa chakula huko Gaza.

Kulingana na ripoti hiyo, mratibu wa Kizayuni alidai kuwa milo milioni 1.4 inasambazwa kila siku huko Gaza. Kwa hiyo, kutokana na idadi ya watu milioni 2.4 ya Gaza, kiwango hiki kinashughulikia tu asilimia 58.3. Hiyo inamaanisha kuwa asilimia 42 ya idadi ya watu (karibu watu milioni moja) hawapati chakula chochote kila siku.

Ripoti hiyo inasema kwamba kupokea hata mlo mmoja ni chini ya kiwango cha chini kinachohitajika kwa ajili ya kuishi. Kwa kudhani wastani wa gramu 400 kwa kila mlo, jumla ya chakula kilichoingizwa ni tani 560 kwa siku, wakati mahitaji halisi ya wakazi wa Gaza ni tani 2,400 hadi 2,600.

Serikali ya Gaza ilisisitiza kwamba takwimu hizi zinaonyesha kuwa chini ya robo ya mahitaji halisi ya chakula yanaingia Gaza. Kuhusu madai ya kusambaza vipande milioni 3.5 vya mkate, ripoti hiyo ilisema kwamba mgawo kwa kila mtu ni vipande vidogo 1.4 tu vya mkate kwa siku; kiasi ambacho hakitoshi hata kwa watoto na kinaonyesha mgawo wa mkate na hali kufikia kizingiti cha njaa kali (qahṭi).

Kulingana na taarifa hiyo, utawala wa Kizayuni umetangaza kuwa vifurushi 270,000 vya chakula vimesambazwa kwa mwezi mmoja, ambavyo vinatosha tu kwa watu milioni 1.3. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa kila familia inapokea kifurushi kimoja tu cha chakula kwa mwezi, kiwango ambacho kiko chini sana ya mahitaji ya chini ya mwezi mmoja.

Ofisi ya Habari ya Serikali ya Gaza imesisitiza kuwa data hizi zinaonyesha kwamba utawala wa Kizayuni sio tu hautekelezi ahadi za kibinadamu na masharti ya kusitisha mapigano, bali pia unazuia kwa utaratibu kuingia kwa misaada na unazidisha sera ya njaa huko Gaza.