Jordan: Israel Imevunja Amani ya Gaza Zaidi ya Mara 500

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Ayman Safadi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jordan, alisisitiza katika hotuba yake ya leo kwamba nchi yake inaendelea na jitihada zake za kumaliza vita vya Gaza na kufikia utulivu katika eneo hilo.

Aliongeza kuwa zaidi ya matukio 500 ya ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza yameandikishwa na utawala wa Kizayuni. Kipaumbele huko Gaza ni ujenzi upya wa eneo hilo na kurejea kwa maisha katika hali yake ya kawaida. Amani huko Gaza lazima iimarishwe. Misaada ambayo imeletwa katika Ukanda wa Gaza hadi sasa haitoshi.

Hapo awali, Hazem Qassem, Msemaji wa Harakati ya Hamas, pia alisisitiza kuwa njia ya kuelekea awamu ya pili ya amani ya Gaza ni ngumu, na kwamba harakati hiyo imetimiza ahadi zake lakini utawala wa Kizayuni bado unavunja amani.

Aliongeza: "Kuendelea kwa mwenendo huu kunaweza kusababisha kuvunjika kwa makubaliano ya amani, na suala hili limetolewa kwa waombezi wakati wa mazungumzo ya Cairo na Harakati ya Hamas."