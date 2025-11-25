Sehemu Hatari Zaidi ya Mashambulizi ya Kizayuni dhidi ya Lebanon Kwa mujibu wa Nabih Berri

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Manar, Nabih Berri, Spika wa Bunge la Lebanon, alisisitiza kwamba sehemu hatari zaidi ya shambulio la hivi karibuni la utawala wa Kizayuni dhidi ya eneo la Haret Hreik ni kwamba imerejesha Dahieh Kusini na Beirut kwenye duara la malengo ya Israeli.

Alieleza kuwa hili ni jambo hatari sana linaloonyesha kuwa hakuna dhamana ya kweli ya kulinda mji mkuu na viunga vyake, na kwamba adui hajioni kuwa na mipaka yoyote na anaendelea na uchokozi wake dhidi ya Lebanon.

Berri aliongeza kuwa asili ya shambulio la hivi karibuni inaonyesha uwezekano wa upanuzi wa mivutano ya Kizayuni katika siku zijazo, na kinyume chake, hakuna uingiliaji kati wowote kutoka kwa "Kamati ya Utaratibu" inayohusika na ufuatiliaji wa amani nchini Lebanon, wa kuzuia mashambulizi haya.

Berri, akionyesha kushangazwa na matamshi ya hivi karibuni ya Samir Geagea, afisa wa Lebanon, alionya kwamba adui anatumia hali dhaifu ya ndani ya Lebanon kuendeleza vitendo vyake na kucheza na tofauti za Lebanon kwa maslahi yake.

Spika wa Bunge la Lebanon alisema kuwa baadhi ya watu nchini Lebanon na nje wamemkasirikia jeshi kwa sababu limechukua misimamo sahihi ya kupinga kuhusika katika migogoro na watu wa Lebanon.

Kuhusu mijadala inayozunguka sheria ya uchaguzi wa bunge, alisema kwamba sheria inayotumika ni sheria ya awali, na kutoa sifa ya uharaka kwa rasimu ya sheria iliyowasilishwa na serikali si chochote isipokuwa kashfa iliyo wazi. Sheria ya uchaguzi ni moja ya sheria za kimsingi, na karibu ndiyo sheria pekee ambayo dhana ya uharaka haitumiki kwake.