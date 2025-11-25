Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Yaum, afisa mkuu wa Lebanon, katika mahojiano na gazeti la Al-Joumhouria, alisisitiza kuwa nchi yake inatafuta kukomesha uchokozi wa utawala wa Kizayuni.

Aliongeza kuwa shambulio la hivi karibuni la utawala wa Kizayuni dhidi ya viunga vya kusini mwa Beirut na mauaji ya mmoja wa makamanda mashuhuri wa Hizbullah linahesabiwa kama shambulio la wazi dhidi ya mpango wa Rais wa Lebanon.

Afisa huyo wa Lebanon alisema: "Rais wa Lebanon, kwa kuwasilisha mpango huu, alitangaza utayari wa jeshi la nchi hiyo kuchukua udhibiti wa maeneo matano yaliyokaliwa mara tu mashambulizi ya jeshi la Israeli yatakapoacha, pamoja na utayari wa Beirut kujadiliana chini ya usimamizi wa Marekani na nchi nyingine kwa lengo la kufikia makubaliano ya mwisho."

Alinukuu pande za kimataifa zikisema kwamba mpango huo umesababisha kutoridhika kwa utawala wa Kizayuni kwa sababu unahoji lengo kuu la Tel Aviv la kuendeleza uvamizi wa ardhi ya Lebanon na kuunda ukanda wa bafa karibu na mipaka ya nchi hiyo. Mmoja wa maafisa mashuhuri wa Iran alikuwa ameelezea lengo hili la utawala wa Kizayuni wakati wa mkutano na mwanasiasa wa Lebanon.