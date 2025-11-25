Kulingana na Shirika la Habari la Abna, gazeti la “Israel Hayom” liliripoti kwamba utawala wa Kizayuni unatafuta kuvutia Wayahudi milioni moja kutoka duniani kote ndani ya miaka 10 ijayo kutokana na kupungua kwa idadi ya wakazi wa ardhi zinazokaliwa. Hili linatokea wakati ambapo matatizo ya kifedha, migogoro ya ndani, na ukosefu wa usalama umesababisha Wazayuni kupendelea kurudi katika nchi zao za asili.

Kulingana na ripoti hiyo, mamlaka za Kizayuni zinakusudia kuvutia wataalamu wenye ujuzi katika nyanja za matibabu, elimu, fedha, na mengine kwenye ardhi zinazokaliwa, kwa sababu katika wimbi la Wazayuni kutoroka kutoka eneo hili, watu wenye elimu na ujuzi walikuwa ndio walioongoza.

Operesheni zilizofanikiwa za vikosi vya upinzani vya Palestina, Lebanon, na Yemen zimesababisha wakazi wa ardhi zinazokaliwa kutokuona tena eneo hili kuwa salama.