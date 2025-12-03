Watafiti: Sera za Jolani zimeiingiza Syria katika lindi la machafuko

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Syria katika wiki za hivi karibuni imekumbwa na kuongezeka kwa vurugu kubwa; hali inayodhihirisha udhaifu wa usalama na siasa za nchi hiyo kutokana na kuendelea kukiukwa kwa haki za kijamii na kimadhehebu pamoja na ushindani wa nguvu kati ya wadau wa ndani na wa kikanda.

Khaldoun Al-Nabwani, mhadhiri wa falsafa ya siasa, alitoa onyo kuhusu madhara hatari ya sera za Jolani na kusema kuwa shambulio la hivi karibuni katika mkoa wa Sweida linaonyesha “maamuzi ya haraka” ambayo yanaweza kuathiri uwanja mzima wa Syria.

Akaongeza:

“Jolani amefanya makosa mengi, na hivi sasa hana uwezo hata wa kukabiliana na uvamizi wa mara kwa mara wa Israel katika ardhi ya Syria. Utawala anaouongoza, unaotegemea utambulisho wa kidini unaojengwa juu ya mawazo ya dola ya Umawiyya, umechochea kurejea kwa migogoro ya kimadhehebu na kuisukuma nchi kwenye lindi la machafuko.”

Al-Nabwani alisisitiza kuwa sera za Jolani zimezua hotuba hatari ya mgawanyiko dhidi ya makundi yote ya Waarabu wa Syria. Alisema:

“Waalawi wana hisia kuwa ni walengwa wakuu wa mfumo wa Jolani, ambao hutumia mauaji, utekaji na mateso kama njia ya kuwaogopesha na kuwaondoa.”

Akaonya kuwa kuendelea kwa mwenendo huu kutasababisha kutengwa zaidi kwao na kuibuka kwa wimbi jipya la vurugu linaloweza kubadili kwa kiwango kikubwa ramani ya kisiasa ya Syria.

Tariq Hamo, mtafiti katika Kituo cha Utafiti cha Kikurdi, pia alisema kuwa Syria leo inashuhudia “ukatili mkubwa na ukiukwaji wa kila siku wa haki za binadamu,” hasa dhidi ya jamii za Waalawi na Wadrusi. Aliongeza kuwa mvutano umeongezeka katika mkoa wa Homs, na mijadala inayoendelea kuhusu kuanzishwa kwa kambi mpya za kijeshi ndani ya Syria inaonyesha kuendelea kwa uingiliaji wa kigeni unaozidisha mgogoro wa kiusalama na kibinadamu.

Alisema kuwa kamati ya uchunguzi iliyoundwa na serikali kuchunguza matukio ya Sweida na maeneo ya pwani “haijatoa matokeo yoyote ya maana,” jambo ambalo limeporomosha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Hamo alionya kwamba mabadiliko ya kasi ya kihistoria, kuongezeka kwa madai ya kujitenga na utegemezi wa msaada kutoka kwa vikosi vya kigeni, vinatishia mustakabali wa Syria.

Aliitaka serikali kuwafikisha wahusika wa machafuko kortini na kusitisha mauaji dhidi ya wananchi wa Syria, akisisitiza kuwa kuendelea kwa sera ya matumizi ya nguvu bila uwajibikaji kutaletea anguko la utulivu wa nchi.

Mtafiti huyo pia alirejea suala la uendelezaji wa ukaliaji wa milima ya Golan na Israel, na akaonya kuhusu uhusiano usioeleweka kati ya utawala wa Jolani na Israel pamoja na Uturuki—uhusiano ambao, kutokana na ukosefu wa uwazi, umeongeza ugumu wa mgogoro wa Syria na kuifanya nchi kukabili changamoto mpya za kiusalama na kisiasa.

Matukio haya yote yanaonyesha kuwa Syria iko katika hatua nyeti ya migogoro ya ndani na uingiliaji wa kikanda; vurugu dhidi ya makundi mbalimbali bado vinaendelea, na ufumbuzi wa kisiasa madhubuti wa kumaliza mgogoro huo bado haujapatikana.

Mustakabali wa nchi unategemea uwezo wa wadau wake kuvuka mipaka ya maslahi binafsi na kufikia makubaliano yanayoweza kuzuia kuenea zaidi kwa mgogoro wa kiusalama.