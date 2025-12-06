Mashambulizi ya Anga ya Wavamizi Mjini Gaza na Kuendelea Kukiukwa kwa Usitishaji Vita

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Shehab, vyanzo vya habari vimeripoti kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni huko Gaza na ukiukaji wa usitishaji vita na wavamizi.

Vyanzo hivi vilitangaza kuwa utawala wa Kizayuni ulitumia ndege zisizo na rubani (quadcopters) kufyatua risasi kuelekea nyumba za raia wa Palestina katika kitongoji cha Al-Shujaiya katika mji wa Gaza.

Bado hakuna ripoti zilizopokelewa kuhusu waathirika wanaoweza kutokana na uhalifu huu na ukiukaji wa usitishaji vita.

Kwa upande mwingine, vyanzo vya matibabu vimeripoti kuuawa shahidi kwa Wapalestina 4 katika mashambulizi ya leo ya jeshi la utawala wa Kizayuni.

Vyanzo katika Hospitali ya Shifa huko Gaza vilisema kuwa watu 3 wameuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa Kizayuni nje ya "Mstari wa Njano" huko Beit Lahia kaskazini mwa ukanda huo.

Baadhi ya vyanzo pia vimeripoti kuuawa shahidi kwa mtu mmoja huko Jabalia kaskazini mwa Ukanda wa Gaza kwa kupigwa risasi na wavamizi wa Israeli. Watu kadhaa pia wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya wavamizi wa Israeli.

Mwandishi wa habari wa Al Jazeera pia aliripoti kuwa mchakato wa kulipua na kubomoa nyumba za Wapalestina katika maeneo ya Rafah kusini mwa Ukanda wa Gaza bado unaendelea.