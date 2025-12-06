Takwimu Mpya Zaidi za Mashahidi na Majeruhi wa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni Huko Gaza

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Shehab, Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza ilitoa taarifa mpya ikitangaza takwimu za hivi karibuni za mashahidi na majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7 mwaka jana.

Kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza, kutokana na mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, 2023 hadi sasa, 70,354 watu wameuawa shahidi.

Taasisi hiyo ya matibabu ya Palestina pia ilisema kwamba idadi ya jumla ya majeruhi wa mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita katika eneo hilo imefikia 171,030 watu.

Wizara ilitangaza kuwa katika saa 48 zilizopita, miili ya mashahidi 6 pia imehamishiwa hospitalini. Mtu mmoja ameuliwa shahidi hivi karibuni katika mashambulizi ya utawala wa Kizayuni. Miili ya mashahidi 5 pia imeondolewa chini ya vifusi. Katika kipindi hiki, watu 15 pia wamejeruhiwa.

Maelfu ya watu wengine bado hawajulikani waliko na wako chini ya vifusi katika Ukanda wa Gaza.

Tangu kuanzishwa kwa usitishaji vita mnamo Oktoba 11, 2025, watu 367 wameuawa shahidi na wengine 953 wamejeruhiwa. Pia, katika kipindi hiki, miili ya mashahidi 624 imeondolewa chini ya vifusi.