Misri Kusisitiza Kuunga Mkono Lebanon Katika Kusitisha Uchokozi wa Kizayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu tovuti ya Al-Nashra, kutokana na matukio ya hivi karibuni nchini Lebanon, hasa utata unaohusu kuteuliwa kwa mwanadiplomasia wa nchi hiyo kama mkuu wa ujumbe wa Lebanon katika kamati ya utaratibu (inayosimamia utekelezaji wa kusitisha mapigano), Badr Abdel Ati, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, alisisitiza uungwaji mkono wa Cairo kwa njia yoyote inayosababisha kupungua kwa mvutano.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, katika mahojiano na kituo cha Lebanon cha LBCI, alisema: "Tunasaidia njia yoyote ya kidiplomasia na kisiasa ambayo itaondoa tishio la uchokozi dhidi ya Lebanon na kusababisha utulivu."

Aliongeza: "Kuna makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Lebanon na Tel Aviv ambayo yalisainiwa mwaka jana, na Lebanon imejitolea kikamilifu kwa masharti yake."

Afisa huyu wa Misri alisisitiza: "Upande wa Lebanon unachukua hatua kwa umakini kamili juu ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na tunashirikiana na upande wa Amerika kupunguza mvutano na kuzingatia njia ya kidiplomasia ili kuunga mkono mpango wa serikali."

Inafaa kuzingatia kwamba kwa miezi kadhaa iliyopita, kwa uchochezi wa moja kwa moja wa Amerika, Misri imeingia katika faili ya Lebanon. Ingawa hapo awali ilikuwa imewasilisha mpango wa kushughulikia suala la silaha nchini Lebanon chini ya kichwa cha "Kutotumia kwa Hezbollah silaha zake," wiki iliyopita Cairo ilichukua msimamo wa kutishia dhidi ya Walibanoni, na ujumbe wa Misri nchini Lebanon uliionya nchi hiyo kwamba ikiwa matakwa ya Amerika na Israeli, hasa kuhusu kulemaza Hezbollah, hayatatimizwa, hali hatari ingeundwa dhidi ya Lebanon.

Lakini matamshi mapya ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri na msisitizo wake juu ya kuunga mkono Lebanon yalikuja baada ya urais wa Lebanon kumteua Simon Karam, balozi wa zamani wa nchi hiyo nchini Marekani, kama mkuu wa ujumbe wa Lebanon katika mikutano ya kamati inayosimamia utekelezaji wa kusitisha mapigano mwishoni mwa wiki iliyopita.

Kuteuliwa kwa mtu wa kiraia kama mkuu wa ujumbe wa Lebanon katika mikutano ya kamati hiyo kuliambatana na utata mwingi, na Wazayuni hasa walijaribu kuitangaza kama sehemu ya kurekebisha uhusiano.

Vyanzo vya Lebanon viliripoti kwamba ujumbe wa nchi hiyo katika mkutano wa Jumatano iliyopita ulijitolea kwa kanuni ya kutojadiliana moja kwa moja na adui.

Vyanzo vilivyotajwa vilisema: "Pia, uwepo wa mtu wa kiraia, yaani Simon Karam, katika ujumbe wa Lebanon sio jambo la kushangaza au lisilotarajiwa; kwa sababu tangu Oktoba iliyopita, maafisa wa Amerika walikuwa wameripoti makubaliano ya mamlaka ya Lebanon ya kuwa na raia katika ujumbe wa nchi hiyo na kupanua kazi ya kamati inayosimamia utekelezaji wa kusitisha mapigano kwa masuala ya kiufundi kama vile kuachiliwa kwa wafungwa wa Lebanon na kuweka mipaka."

Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alidai kwamba "mkutano huu ulisababisha makubaliano ya kuendeleza mawazo ya kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kati ya Lebanon na Israeli baada ya kulemaza Hezbollah."

Kama jibu kwa madai haya ya Netanyahu, chanzo mashuhuri cha Lebanon katika mahojiano na gazeti la Al-Jumhuriya, huku akikemea madai haya, alisema kuwa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ya kisiasa au kiuchumi au hatua kuelekea kurekebisha uhusiano na Tel Aviv iliyofanywa katika mkutano wa kamati ya utaratibu, na kuteuliwa kwa mkuu wa kiraia kwa ujumbe wa Lebanon haimaanishi kujisalimisha kwa matakwa ya Wazayuni.