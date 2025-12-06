Marekani Kukiri Kushindwa kwa Harakati za Washington Dhidi ya Vikundi vya Upinzani vya Iraq

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Rudaw, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alikiri kushindwa kwa juhudi za Washington dhidi ya upinzani nchini Iraq.

Alionyesha kukatishwa tamaa kwamba serikali ya Iraq haikusalimu amri kwa shinikizo la Ikulu ya White House la kufunga mali za Hezbollah na Ansar Allah.

Alidai kuwa Marekani inatarajia Baghdad kuchukua hatua za kivitendo dhidi ya vikundi vyenye silaha (upinzani).

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema: "Tulikatishwa tamaa na Iraq kujiondoa kwenye uamuzi wa kufunga mali za Hezbollah ya Lebanon na Houthis (Ansar Allah ya Yemen)."

Alidai: "Vikundi hivi ni hatari kwa kanda na ulimwengu, na nchi zote zinapaswa kuhakikisha kwamba ardhi yao haitumiwi na vikundi hivi kwa madhumuni ya mafunzo, kukusanya pesa, kupata silaha, au kufanya mashambulizi."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alizungumzia kuendelea kwa shinikizo la Washington kwa Iraq ili kuvizuia vikundi vya upinzani na kudai kuwa vikundi hivi ni hatari kwa maslahi ya Marekani na Iraq.