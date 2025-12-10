Kampuni ya China Iko Tayari Kuanzisha Kiwanda cha Paneli za Sola Nchini Pakistan

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la Abna, likinukuu gazeti la Dawn la Pakistan, Kampuni ya Hebei Johong ya China ilitangaza utayari wake wa kuanzisha kiwanda kikubwa cha kutengeneza paneli za sola nchini Pakistan.

Wang Jianbin, mwakilishi wa Kampuni ya Hebei Johong, katika mkutano na maafisa wa Pakistan, alitangaza nia ya kampuni hiyo kuwekeza mabilioni ya dola katika nyanja za nishati ya sola na teknolojia za hali ya juu.

Kaiser Ahmed Sheikh, Waziri wa Uwekezaji wa Pakistan, katika mkutano huo, pia alikaribisha uwekezaji wa China katika tasnia za kijani kibichi na zinazotoa ajira, akitangaza uhusiano kati ya Islamabad na Beijing kuwa wa kimkakati.

Uhusiano kati ya China na Pakistan umekua vizuri katika miaka ya hivi karibuni. Beijing imekuwa ikitangaza kila mara kwamba inaiona Islamabad kama mshirika wa kimkakati katika eneo hilo na inataka kupanua uwekezaji nchini humo.

Pakistan pia imetumia uhusiano wake na China kukuza uchumi wake na inatumia uhusiano huu kama shinikizo katika mahusiano na India na Marekani.