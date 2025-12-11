Kujiuzulu kwa Haraka kwa Mamia ya Maafisa wa Jeshi la Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu gazeti la Israel Hayom, uamuzi wa Mahakama Kuu ya utawala wa Kizayuni kusitisha marupurupu yaliyotolewa na Mkuu wa Majeshi ya utawala huo umesababisha kuongezeka kwa mgogoro wa ndani katika jeshi.

Kulingana na ripoti hiyo, takriban maafisa na askari wenye vyeo 600 katika jeshi la utawala wa Kizayuni wamewasilisha maombi yao ya kujiuzulu mara moja kwa sababu ya uamuzi huu wa Mahakama Kuu, wakiogopa kupoteza marupurupu yao.

Ripoti inasema Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, Benjamin Netanyahu, anatarajiwa kufanya mkutano maalum leo kujadili mgogoro huu. Makamanda wa jeshi la utawala wa Kizayuni hawakuhusika na suala hili katikati ya vita, lakini baada ya uamuzi wa Mahakama Kuu, wanajeshi wengi wa Kizayuni walikasirika na kutangaza kuwa watafikiria upya kubaki kwao jeshini.

Wanajeshi wengi wa Kizayuni hawana furaha na hali yao ya kifedha katika jeshi la utawala huo na kwa miaka iliyopita walikuwa wakitegemea marupurupu yaliyotolewa na Mkuu wa Majeshi.