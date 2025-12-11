Mashal: Tunashukuru kwa Usaidizi Muhimu na Mkuu wa Iran Hapo Zamani na Sasa

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu mtandao wa Al Jazeera, Khaled Mashal, Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Hamas nje ya Palestina, alisema katika taarifa kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa na inaendelea kuwa mmoja wa waungaji mkono wakuu wa Palestina, akiongeza: "Wanastahili shukrani kwa aina zote za usaidizi huu."

Akiongea katika kipindi cha "Mawazin" kilichorushwa Desemba 10, 2025, alisema kwamba Hamas, katika njia yake yote, imepokea usaidizi kwa viwango tofauti kutoka kwa nchi zote za Kiarabu na imeshirikiana na zote.

Mashal aliongeza: "Hamas haijawahi kujizuia kwenye mhimili maalum mbali na taifa la Kiarabu na Kiislamu, lakini baadhi ya pande za Kiarabu na Kiislamu ambazo zilifunga milango ya mawasiliano na Hamas zimevuruga taswira hii kwa kiasi fulani."

Kulingana naye, Hamas inatafuta kuimarisha uwepo wake wa Kiarabu na Kiislamu.

Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Harakati ya Hamas nje ya Palestina, akisisitiza mtazamo wa kikundi hicho kuhusu suala la silaha, alielezea matumaini kwamba anaweza kueleza mtazamo huu kwa serikali ya Marekani na kupata idhini yake.

Pia alisema: "Gaza imefanya kile ilichopaswa kufanya, na sasa ni wakati wa kuinuka na kufufuka."

Akielezea mtazamo wa upinzani kuhusu ombi la Israeli la kupokonya silaha, Mashal alisema: "Hamas imewasilisha equation kwa pande mbalimbali kwamba upinzani unatafuta kuunda taswira yenye dhamana zinazozuia kurudi kwa vita vya Gaza na wakaaji wa Israeli, na kwamba 'silaha hizi zitahifadhiwa, zifichwe, zisitumike na zisioneshwe'."

Aliongeza kuwa upinzani pia umependekeza mpango wa "kusitisha mapigano kwa muda mrefu" kama dhamana halisi.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas nje ya Palestina, akisisitiza kuwa hatari halisi inatoka kwa utawala wa Kizayuni na sio kutoka Gaza, alisema: "Ombi la kupokonya silaha kwa Wapalestina ni kama kutenganisha roho kutoka kwa mwili."

Alielezea matumaini kuhusu uwezo wa Hamas kushawishi serikali ya Marekani juu ya mtazamo wa umiliki wa silaha, na alisema kuwa mtazamo huo, ambao alielezea kama unategemea mantiki ya pragmatiki ya Marekani, unaweza kulazimishwa kwa upande wa Israeli.