Mashambulizi ya Wanajeshi wa Kizayuni dhidi ya Vikosi vya Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Mayadeen, Vikosi vya Kulinda Amani vya Umoja wa Mataifa vilivyoko kusini mwa Lebanon, vinavyojulikana kama UNIFIL, vilitangaza kwamba wanajeshi wa Kizayuni walifyatua risasi kuelekea doria yao karibu na eneo la Sharda.

Vikosi hivi vilisisitiza kwamba wanajeshi wa utawala wa Kizayuni walifyatua risasi kuelekea doria ya UNIFIL licha ya kufahamu uwepo wake katika eneo hilo.

UNIFIL iliongeza kuwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya vikosi vya kulinda amani yanachukuliwa kuwa ukiukaji hatari wa Azimio namba 1701 la Baraza la Usalama.

Vikosi hivi vilisisitiza kuwa tabia ya uhasama ya utawala wa Kizayuni na mashambulizi yake dhidi ya vikosi vya kulinda amani lazima yakomeshwe.

Hii si mara ya kwanza kwa wavamizi wa Kizayuni kufyatua risasi kuelekea vikosi vya Umoja wa Mataifa.