Putin: Fikishia Salamu Zangu za Joto kwa Kiongozi Mkuu / Kusisitiza Uungwaji Mkono kwa Iran

Kulingana na shirika la habari la ABNA, likinukuu Sputnik, Marais wa Iran na Urusi, Masoud Pezeshkian na Vladimir Putin, walikutana kando ya Mkutano wa Kimataifa wa Amani na Uaminifu huko Ashgabat, mji mkuu wa Turkmenistan, na kujadili masuala ya pande mbili.

Katika mkutano wake na Putin, Pezeshkian alisema: "Tunashukuru msaada wa Urusi kwa Iran katika ulingo wa kimataifa. Tumeazimia kutekeleza Mkataba wa Ushirikiano wa Mkakati wa Kina na Urusi."

Rais wa Urusi naye, katika mkutano huo, alisema: "Fikishia salamu zangu za joto kwa Kiongozi Mkuu."

Putin aliongeza: "Mahusiano kati ya Iran na Urusi yanaendelea kwa mwenendo chanya sana. Urusi na Iran wanajadiliana kuhusu ushirikiano katika nyanja za gesi na umeme. Urusi na Iran zinashirikiana katika nyanja mbalimbali, ikiwemo Kituo cha Nyuklia cha Bushehr na maendeleo ya miundombinu, ikiwemo Ukanda wa Kaskazini-Kusini."

Alifafanua: "Kiasi cha biashara kati ya Iran na Urusi kiliongezeka kwa asilimia 13 mwaka jana na asilimia nyingine 8 mwaka huu."

Putin pia alisema: "Moscow inashirikiana kwa karibu na Tehran katika Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran."