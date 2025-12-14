Harakati Mpya za Kijeshi za Utawala wa Kizayuni Katika Viunga vya Quneitra nchini Syria

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu SANA, vyanzo vya Syria vimeripoti harakati mpya za utawala wa Kizayuni kusini mwa Syria.

Vyanzo vya Syria vilitangaza kwamba wanajeshi wa Israeli waliingia katika mji wa Ruwayhinah katika viunga vya Quneitra.

Wanajeshi wa Kizayuni waliunda kituo cha ukaguzi na kufyatua miale ya mwanga (flares).

Ikumbukwe kwamba utawala wa Kizayuni umefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala uliopita wa Syria, na hivi karibuni pia ulilipua maeneo ya Damascus kwa kisingizio cha kuwalinda Druze.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huo, likivuka mstari wa mgawanyiko kati ya eneo la Golan linalokaliwa na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika majimbo ya Dar'a na Quneitra.