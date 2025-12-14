Jihadi ya Kiislamu: Harakati ya Hamas Iliunda Sehemu ya Mabadiliko Katika Historia ya Mapambano ya Watu wa Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu Al-Mayadeen, Harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina ilitoa taarifa kupongeza miaka thelathini na nane ya kuanzishwa kwa Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas).

Taarifa ya Jihadi ya Kiislamu ilisema: "Tunapongeza miaka thelathini na nane ya kuanzishwa kwa Hamas. Kuanzishwa kwa harakati ya Hamas kuliunda hatua muhimu ya mabadiliko katika historia ya mapambano ya watu wa Palestina."

Taarifa hiyo iliendelea kusisitiza: "Kuundwa kwa harakati ya Hamas kuliunda hatua muhimu ya mabadiliko katika historia ya mapigano na wavamizi na kulipa motisha na kasi kubwa kwa mapambano nchini Palestina ili kukabiliana na mipango inayolenga kuharibu kadhia ya Palestina."

Harakati ya Jihadi ya Kiislamu iliheshimu kumbukumbu ya viongozi na makamanda mashahidi wa harakati ya Hamas, hasa Sheikh Ahmad Yassin, pamoja na Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar na viongozi, mashahidi na watoto wote wa harakati hii, na kubainisha: "Tunasema tena juu ya ahadi ya udugu, damu na jihadi inayotuunganisha na inatuunganisha na ndugu zetu katika Hamas na vikosi vyote vya mapambano."

Taarifa ya Jihadi ya Kiislamu ilitolewa wakati huo huo ambapo Khalil al-Hayya, mkuu wa harakati ya Hamas katika Ukanda wa Gaza, pia alisema leo katika hotuba yake kufuatia miaka thelathini na nane ya kuanzishwa kwa harakati hiyo, kwamba Hamas inasisitiza ushirikiano wa pamoja na makundi ya Palestina kwa lengo la kufikia umoja wa kitaifa na itaendelea kuwa imara katika njia ya mapambano na ukombozi wa Palestina.