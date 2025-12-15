Grossi: Ukaguzi nchini Iran Umeanza, Lakini Hatuna Ufikiaji wa Vituo Muhimu

Kulingana na shirika la habari la Abna, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa IAEA, katika mahojiano na RIA Novosti, alibainisha: "Shirika limeanza tena ukaguzi nchini Iran, lakini halina ufikiaji wa vituo muhimu."

Aliongeza: "Hili ndilo suala muhimu zaidi tunalokabiliana nalo nchini Iran hivi sasa. Tumeweza kuanza tena ukaguzi, lakini bado hatuna ufikiaji wa maeneo muhimu."

Mkurugenzi Mkuu wa IAEA pia alisema katika ripoti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran mnamo Jumatano, Novemba 11, kwamba Iran haijaruhusu wakaguzi wa shirika hilo kufikia vituo vyake vya nyuklia ambavyo vilibomolewa na Israeli na Marekani.

Grossi alisema: "Kukosekana kwa ufikiaji wa IAEA kwa nyenzo hizi za nyuklia kwa miezi mitano kunamaanisha kuwa uthibitishaji umecheleweshwa kwa muda mrefu."

Wakati huo huo, shirika hilo lilithibitisha kuwa limekagua baadhi ya vituo vya nyuklia vya Iran ambavyo havikuwa vimeharibiwa wakati wa vita vya siku 12 vilivyolazimishwa na Israeli na shambulio la Marekani.

Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, pia alisema, akijibu swali kuhusu matamshi ya Grossi: "Wiki iliyopita, wakaguzi wa Shirika walitembelea vituo kadhaa vya nyuklia vya Iran, ikiwa ni pamoja na Kinu cha Utafiti cha Tehran, na kuhusiana na vituo vingine vya nyuklia, utaratibu na kanuni husika ziko wazi. Kulingana na sheria iliyopitishwa na Bunge, tunalazimika kuamua kuhusu ombi lolote la ukaguzi wa Shirika kwa vituo vya nyuklia baada ya kuratibu na Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa."

Aliongeza: "Tunakabiliwa na hali maalum kutokana na hatua ya uchokozi ya utawala wa Kizayuni na Marekani, na Shirika linapaswa kuelewa hili. Haya si masharti ya kawaida, na tulishirikiana na Shirika kwa njia ya kawaida kabla ya uchokozi wa hivi karibuni wa kijeshi na tumefikia maelewano baada ya makubaliano ya Cairo kwa ushirikiano katika hali mpya."