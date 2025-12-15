Chombo cha Habari cha Kizayuni: Serikali ya Trump Ina Wasiwasi Kuhusu Kuanguka kwa Utawala wa Al-Joulani

Kulingana na shirika la habari la Abna, tovuti ya Kizayuni ya i24 News iliripoti kuwa serikali ya Amerika inamchukulia Rais aliyejitangaza wa Syria, Abu Mohammad al-Joulani, kama mshirika wake na inajaribu kuzuia kudhoofika kwa utawala wake nchini Syria.

Ripoti hiyo inaendelea kusema kwamba mjumbe wa Trump, Tom Barrack, anatarajiwa kuwasili leo katika maeneo yanayokaliwa ili kuzungumza na Netanyahu na maafisa wengine wa Kizayuni kuhusu masuala mbalimbali, hasa Syria na mistari mekundu ya Washington katika eneo hili.

Ripoti hiyo inasisitiza kwamba serikali ya Amerika ina wasiwasi kwamba mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria yanaweza kusababisha kuanguka kwa utawala wa Al-Joulani, na inajaribu kuhakikisha makubaliano ya usalama yanasainiwa kati ya Damascus na Tel Aviv.

Hapo awali, Rais wa Amerika Donald Trump pia alisema kuwa ni muhimu kwa utawala wa Kizayuni kuanzisha mazungumzo ya kweli na Syria.

Ikumbukwe kwamba tangu kupinduliwa kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini Syria, wala migogoro ya ndani na mvutano wa silaha haujakoma katika nchi hiyo, wala mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya maeneo mbalimbali ya Syria hayajaisha. Trump pia anamwona Al-Joulani kama chaguo bora zaidi la kufikia malengo ya Amerika nchini Syria, hasa uporaji wa rasilimali za gesi na mafuta za nchi hiyo.