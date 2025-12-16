Kwa mwaka wa tatu mfululizo; Sudan yaongoza orodha ya migogoro ya kibinadamu duniani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sudan kwa mara nyingine imekuwa kinara wa orodha ya “Ufuatiliaji wa Migogoro ya Kibinadamu Duniani”, orodha iliyotolewa na Kamati ya Kimataifa ya Uokoaji (International Rescue Committee – IRC), ambayo inaonyesha kuendelea kwa vita vilivyogharimu maisha ya makumi ya maelfu ya watu hadi sasa.

Ripoti hii, iliyochapishwa leo Jumanne, imeiweka Sudan juu ya nchi zote kwa mwaka wa tatu mfululizo miongoni mwa zile zilizo katika hatari kubwa zaidi ya kuzuka kwa migogoro mipya ya kibinadamu au kuongezeka kwa ukali wa migogoro iliyopo.

David Miliband, Mkurugenzi Mtendaji wa Kamati ya Kimataifa ya Uokoaji, alisema katika taarifa yake: “Kinachotokea Sudan si tukio la bahati mbaya la kusikitisha, bali ni matokeo ya kutochukua hatua kwa dunia nzima mbele ya mgogoro huu, na hata hatua ambazo zimechangia kuuzidisha na kuurefusha.”

Aliongeza: “Ukubwa wa mgogoro wa Sudan - ambao kwa mwaka wa tatu mfululizo unaongoza orodha na sasa umegeuka kuwa mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu uliowahi kurekodiwa katika historia - ni ishara wazi ya kushindwa huku.”

Vita vya Sudan vilianza Aprili 2023 (Aprili 1402 Hijria Shamsi) kutokana na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la nchi hiyo na vikosi vya kijeshi vya Rapid Support Forces (RSF), na vimesababisha mgogoro mkubwa zaidi wa wakimbizi na watu waliolazimika kuhama makazi yao duniani. Hadi sasa, zaidi ya watu milioni 12 wamekimbia makazi yao, wengi wao wakikumbwa na uporaji, vitendo vya vurugu, kupoteza ndugu, na hata unyanyasaji wa kingono.

Baada ya Sudan, ardhi za Palestina, Sudan Kusini, Ethiopia na Haiti zinashika nafasi zinazofuata katika orodha hiyo. Kamati ya Kimataifa ya Uokoaji ilibainisha kuwa, ingawa nchi hizi zinajumuisha takribani asilimia 12 tu ya idadi ya watu wa dunia, karibu asilimia 89 ya watu wote wanaohitaji misaada ya kibinadamu wanaishi humo. Aidha, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2029 (1408), zaidi ya nusu ya watu wote duniani wanaoishi katika umasikini uliokithiri watakuwa katika nchi hizi.

Nchi nyingine zilizoorodheshwa katika ripoti hiyo ni pamoja na: Myanmar, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali, Burkina Faso, Lebanon, Afghanistan, Cameroon, Chad, Colombia, Niger, Nigeria, Somalia, Syria, Ukraine na Yemen.