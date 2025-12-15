Tahadhari Kuhusu Mpango wa Tel Aviv na Baadhi ya Nchi za Kanda wa Kugawanya Syria

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Al-Maalouma, mchambuzi wa Syria, Muhammad Totanji, alisisitiza kuwa Uturuki, utawala wa Kizayuni, na baadhi ya nchi za Kiarabu za Ghuba zinatafuta kugawanya Syria kupitia kuunga mkono mipango yenye mashaka dhidi ya umoja wa nchi hiyo.

Aliongeza: Mipango inayopangwa dhidi ya Syria inalenga umoja wa kitaifa na taasisi za utawala.

Totanji alieleza: Uingiliaji wa kigeni unafanywa kwa lengo la kuweka milinganyo mipya kwa maslahi ya pande zilizotajwa na kinyume na maslahi ya wananchi wa Syria.

Alisema: Vikundi vya kitaifa nchini Syria lazima visimame dhidi ya mipango hii. Kuzuia njama ya kugawanya Syria kunahitaji umakini wa wananchi.