Msemaji wa serikali ya China: Marekani lazima izingatie kanuni ya 'China Moja'

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Global Times, Zhu Fenglian, akijibu mkakati mpya wa usalama wa taifa wa Marekani, alisisitiza kuwa upande wa Marekani unapaswa kuzingatia kanuni ya "China Moja" na masharti ya taarifa tatu za pamoja kati ya China na Marekani. Alihimiza maafisa wa Marekani kuwa waangalifu zaidi kuhusu masuala ya kisiwa cha Taiwan na wasiruhusu kundi dogo la wanaotaka kujitenga kulivuta kuelekea kwenye mgogoro. Zhu aliongeza: "Duniani kuna China moja pekee na uhuru wa Taiwan hauendani na amani katika Mlango-bahari wa Taiwan."