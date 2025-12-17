Haaretz: Matokeo ya mauaji ya kimbari huko Gaza bado yanaisumbua Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la Shehab, gazeti la Haaretz lilisisitiza katika makala yake kuwa vikwazo vya kitamaduni na kitaaluma bado vipo na ni tishio la moja kwa moja kwa Tel Aviv. Kususia kwa mataifa mbalimbali shindano la Eurovision kupinga mauaji hayo kulileta mshtuko mkubwa.

Gazeti hilo liliashiria mgawanyiko wa ndani: ndani ya Israel watu wanaona vita vimeisha, lakini nje ya nchi, Gaza bado ipo kwenye kilele cha mazungumzo. Shirika la utangazaji la Ireland lilijiondoa Eurovision kwa sababu ya vifo vya watu na kulengwa kwa waandishi wa habari. Zaidi ya waandishi na wasomi elfu moja duniani wametangaza kususia taasisi za kitamaduni za Kizayuni.

Haaretz ilionya kuwa hatari kubwa iko katika kupungua kwa nguvu ya ushawishi (soft power), tishio kwa uvumbuzi, na uwezekano wa kuongezeka kwa wasomi kukimbia nchi.