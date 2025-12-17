ISIS nchini Syria: "Tutarudi hivi karibuni!"

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Akhbar, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Syria limesema kuwa asubuhi ya leo maandishi ya Daesh yalisambazwa katika maeneo ya Idlib yakitangaza kuanza tena kwa harakati zao. Mji wa Idlib unakabiliwa na hofu kubwa kwani utawala wa Jolani umeshindwa kuimarisha usalama tangu uchukue madaraka, na badala yake mapigano kati ya makundi yake yameongezeka. Moja ya maandishi hayo yalisema: "Daesh itarudi hivi karibuni."