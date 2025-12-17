ISIS nchini Syria: "Tutarudi hivi karibuni!"

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Akhbar, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Syria limesema kuwa asubuhi ya leo maandishi ya Daesh yalisambazwa katika maeneo ya Idlib yakitangaza kuanza tena kwa harakati zao. Mji wa Idlib unakabiliwa na hofu kubwa kwani utawala wa Jolani umeshindwa kuimarisha usalama tangu uchukue madaraka, na badala yake mapigano kati ya makundi yake yameongezeka. Moja ya maandishi hayo yalisema: "Daesh itarudi hivi karibuni."
17 Desemba 2025 - 13:29
News ID: 1762911
Source: ABNA
Kuenea kwa ujumbe wa Daesh (ISIS) katika mitaa ya Idlib kunaashiria kuwa kundi hilo la kigaidi linafufuka upya baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad na kuingia madarakani kwa utawala wa Jolani.
Your Comment