Mwanajeshi mwingine wa Kizayuni ajiua katika kambi ya jeshi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Nashra, gazeti la Kizayuni la Haaretz limeripoti kuwa mwanajeshi mmoja wa Israel amejipiga risasi na kujiua ndani ya kambi ya kijeshi kaskazini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Tukio hili linafanya idadi ya wanajeshi wa Israel waliojiua tangu kuanza kwa mauaji ya kimbari huko Gaza kufikia 61.

Gazeti la Haaretz liliripoti kuwa mwanajeshi huyo alijeruhiwa vibaya baada ya kujipiga risasi na kufariki baada ya kupelekwa hospitalini. Awali, jeshi la Kizayuni lilitoa taarifa ikisema kuwa polisi wa kijeshi wameanza uchunguzi kuhusu tukio hilo. Ripoti rasmi iliyotolewa na kituo cha utafiti cha bunge la Israel mnamo Oktoba 28 ilifichua kuwa wanajeshi 279 wa Kizayuni wamejaribu kujiua tangu kuanza kwa mwaka 2024.