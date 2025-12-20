Mazungumzo ya simu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza na Araghchi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, na Yvette Cooper, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, walizungumza kwa simu siku ya Ijumaa.

Katika mazungumzo hayo, walibadilishana mawazo kuhusu masuala kadhaa ya uhusiano wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na masuala ya kibalozi, na kusisitiza haja ya kuendeleza mashauriano katika ngazi mbalimbali ili kuimarisha uelewa wa pande zote na kufuatilia masuala yenye maslahi kwa pande zote mbili.

Waziri wetu wa Mambo ya Nje alikosoa mbinu isiyo ya kishujaa ya nchi tatu za Ulaya kuhusu suala la nyuklia la Iran, akisisitiza kuwa Iran haijawahi kukataa mazungumzo yanayozingatia heshima ya haki za kisheria na maslahi halali ya taifa la Iran, lakini inakataa mazungumzo yanayolenga kulazimisha matakwa ya upande mmoja.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza alisisitiza msimamo wa nchi yake kuhusu ulazima wa kutumia diplomasia kuhusiana na suala la nyuklia la Iran.