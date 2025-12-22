Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel anatarajiwa katika kikao chake na Rais wa Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- likinukuu mtandao wa NBC News kwa mujibu wa vyanzo vya Israel na Marekani, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, anapanga kumuarifu Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mipango inayowezekana ya kutekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran.

Vyanzo hivyo vimeeleza kuwa wasiwasi wa maafisa wa Israel umeongezeka kuhusu upanuzi wa mpango wa makombora ya balistiki wa Iran; mpango ambao, kwa mujibu wao, uliathiriwa na mashambulizi ya kijeshi ya Israel mapema mwaka huu lakini bado unaendelea kufufuliwa. Kwa sababu hiyo, Israel inajiandaa kuwasilisha kwa Rais wa Marekani chaguo mbalimbali za kushambulia tena Iran.

Aidha, vyanzo vinasema kuwa maafisa wa Israel wana wasiwasi kwamba Iran inaanza tena kuendesha vituo vya urutubishaji wa uraniamu ambavyo vililengwa na mashambulizi ya Marekani wakati wa vita vya siku 12.

Inatarajiwa kwamba Netanyahu – ambaye anatafutwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita (ICC) kwa tuhuma za uhalifu wa kivita huko Gaza – katika mkutano ujao na Trump mwishoni mwa mwezi huu huko Florida, atawasilisha hoja na mipango yake kuhusu kushambulia Iran.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, sehemu ya hoja za Netanyahu ni kwamba hatua za Iran si tishio kwa Israel pekee, bali pia kwa eneo zima, ikiwemo maslahi ya Marekani.

Vilevile, imeripotiwa kuwa Waziri Mkuu wa Israel atamwasilisha Trump mapendekezo ya ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani katika operesheni yoyote mpya ya kijeshi au angalau kutoa msaada wa kijeshi.

Hata hivyo, maafisa wawili wa zamani wa Israel wamesema kuwa ikiwa mvutano kati ya viongozi wa Marekani na Israel kuhusu msimamo wa Netanyahu juu ya usitishaji mapigano huko Gaza utaendelea — usitishaji mapigano uliotekelezwa kuanzia 10 Oktoba 2025 na ambao Israel imekiuka mara kadhaa — basi Trump huenda akaonyesha hamasa ndogo kwa hatua zozote mpya za kijeshi dhidi ya Iran.

Mipango ya Israel

Kuhusu mipango ambayo Netanyahu anatarajiwa kuiwasilisha kwa Trump, chanzo kimoja cha karibu kimeeleza kuwa kabla ya mashambulizi ya Juni, Israel ilikuwa imewasilisha chaguo nne za kijeshi kwa Trump:

Operesheni ya upande mmoja ya Israel dhidi ya Iran Operesheni ya Israel kwa msaada mdogo wa Marekani Operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Israel Operesheni kamili inayotekelezwa na Marekani pekee

Hatimaye, Trump alikubali utekelezaji wa operesheni ya pamoja. Chanzo hicho kimeongeza kuwa Netanyahu huenda akawasilisha tena mkusanyiko kama huo wa chaguo katika mkutano ujao.

Mkutano ujao

Ingawa serikali ya Israel imetangaza kuwa mkutano kati ya Netanyahu na Trump umepangwa kufanyika 29 Desemba 2025, Trump alisema Alhamisi iliyopita kwamba bado tarehe rasmi haijathibitishwa, lakini Netanyahu ana nia ya kukutana naye.

Katika muktadha huo, msemaji wa Ikulu ya White House Anna Kelly alisema Trump amesisitiza kuwa ikiwa Iran itajaribu kupata silaha za nyuklia, basi eneo hilo litashambuliwa na kuharibiwa kabla ya kufikia hatua hiyo.

Aliongeza kuwa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA) pamoja na serikali ya Iran zimethibitisha tathmini ya Marekani kwamba operesheni iliyopewa jina la “Nyundo ya Usiku wa Manane” iliharibu kikamilifu uwezo wa nyuklia wa Iran, ingawa tathmini za awali zilikuwa zimeeleza kuwa kiwango cha uharibifu huenda hakikuwa kikubwa sana.

Maendeleo haya yanajiri wakati Tehran imetangaza utayari wake wa kuanza tena mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia.

Katika kile ambacho Marekani ilikiita operesheni ya “Nyundo ya Usiku wa Manane”, jeshi la Marekani alfajiri ya 22 Juni 2025 lilishambulia vituo vya nyuklia vya Iran kwa kutumia zaidi ya ndege 100, manowari na mabomu saba ya kivita aina ya B-2. Mashambulizi hayo yalifuatia siku kadhaa za mashambulizi ya mfululizo ya Israel dhidi ya vituo vya kijeshi vya Iran na mauaji ya baadhi ya maafisa, yaliyoanza 13 Juni 2025, na vita hivyo vilifikia tamati 24 Juni 2025.