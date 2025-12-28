Mtaalamu wa masuala ya usalama: Kikosi cha mtandaoni (cyber) cha Taliban kinafanya shughuli zake kuanzia Ulaya hadi Marekani dhidi ya wakosoaji wao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Bismillah Taban, mtaalamu wa masuala ya usalama kutoka Afghanistan, ametangaza kuwa “jeshi la mtandaoni (cyber)” la kundi la Taliban halijabaki tu ndani ya Afghanistan, bali linaendesha shughuli zake kwa njia iliyoratibiwa pia katika nchi kadhaa za Magharibi. Siku ya Jumamosi, tarehe 6 Dey, katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, alisema kuwa uchunguzi wake juu ya akaunti kadhaa bandia umeonyesha kuwa akaunti hizo zimeanzishwa kwa lengo la kuwakandamiza na kuwachafua wapinzani wa Taliban, na zinafanya kazi kwa uratibu kutoka maeneo tofauti ya saa duniani, yakiwemo Ulaya, Marekani na Mashariki ya Mbali.

Taban alisisitiza kuwa mtindo huu wa shughuli unaonesha kuwepo kwa mipango ya makusudi ya Taliban ya kudhibiti maoni ya umma na kuharibu taswira ya wakosoaji wa kisiasa na kijamii wa kundi hilo. Kwa mtazamo wa wachambuzi, kuongezeka kwa shughuli hizi kunaonyesha kuwa Taliban wamefahamu vyema kwamba mapambano makuu ya leo ni vita vya simulizi (narratives) na vyombo vya habari.

Katika muktadha huu, jamii ya Kishia nchini Afghanistan inatajwa kuwa miongoni mwa walengwa wakuu wa vita hivi vya kisaikolojia. Ripoti nyingi zinaeleza juu ya kunyang’anywa ardhi katika maeneo ya Wakishia, kuzuiwa na kufungwa kwa vyombo vya habari vya ndani vya Kishia, kukamatwa kwa wanazuoni na wanaharakati wa kitamaduni, kuondolewa kwa walimu wa Kishia vyuoni, kufukuzwa kwa wanafunzi kutoka mabweni, pamoja na kuwekwa kwa vikwazo vya kidini. Hata hivyo, badala ya kushughulikia malalamiko haya na kurekebisha sera, Taliban wamewalenga wakosoaji wa hatua hizo katika mitandao ya kijamii kwa mashambulizi ya kupangwa, kuchafuliwa majina na kupachikwa tuhuma.

Wachambuzi wanaamini kuwa matumizi makubwa ya jeshi la mtandaoni na Taliban yanaonyesha kuwa kundi hili halivumilii upinzani wa kisiasa, na pia lina hofu ya uelewa, ukosoaji na kufichuliwa kwa ubaguzi. Kwa mujibu wao, badala ya kuwajibika na kurekebisha mwenendo wake dhidi ya Wakishia na makundi mengine madogo, Taliban wanajaribu kupotosha ukweli na kunyamazisha sauti huru ili kuonesha taswira tofauti ya hali halisi ya Afghanistan; mtazamo unaoashiria kuendelea kwa sera ya ukandamizaji, safari hii katika uwanja wa vyombo vya habari na maoni ya umma.