Mwitikio wa Ansarullah ya Yemen kuhusu kifo cha kishahidi cha Abu Obeida

30 Desemba 2025 - 13:48
News ID: 1767903
Source: ABNA
Mwitikio wa Ansarullah ya Yemen kuhusu kifo cha kishahidi cha Abu Obeida

Ofisi ya kisiasa ya Ansarullah nchini Yemen, ikisisitiza kuendeleza njia ya mashahidi mashujaa wa upinzani, imetoa pongezi na rambirambi kwa kuuawa kishahidi kwa kundi la makamanda wa Brigedi za Al-Qassam huko Gaza katika mashambulizi ya adui wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, kufuatia kifo cha makamanda wa upinzani huko Gaza kilichotangazwa jana usiku na Abu Obeida, msemaji mpya wa Brigedi za Al-Qassam, ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah imetoa salamu za pole kwa harakati ya Hamas na watu wote wapenda uhuru duniani.

Taarifa hiyo ilisema: "Mashahidi hawa mashujaa waliendeleza njia ya mashahidi wakubwa waliosimama kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya Quds dhidi ya uvamizi wa kikatili wa Kizayuni na Marekani." Ansarullah ilisisitiza kuendelea na njia hiyo hadi ushindi upatikane.

