Axios: Trump na Netanyahu wakubaliana kutekeleza hatua ya pili ya usitishaji vita Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Nashra, tovuti ya Marekani ya Axios ikinukuu vyanzo viwili vyenye habari imeripoti kuwa Donald Trump na washauri wake, katika mkutano na Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu huko Florida, walitaka mabadiliko katika sera za utawala huo katika Ukingo wa Magharibi. Serikali ya Marekani inaamini kuwa ongezeko lolote la vurugu katika Ukingo wa Magharibi linaweza kudhoofisha juhudi za kutekeleza makubaliano ya amani huko Gaza.

Tovuti hiyo imefichua kuwa Netanyahu amekubali kuendeleza makubaliano ya Gaza katika hatua ya pili, licha ya tofauti alizonazo na timu ya Trump kuhusu mfumo wa utekelezaji. Axios pia imeripoti kuwa Netanyahu amekubali ombi la Rais wa Marekani la kurejesha mazungumzo na serikali ya Syria kuhusu uwezekano wa makubaliano ya usalama.