Somalia Yasisitiza Umoja wa Kitaifa na kwamba Ukamilifu wa Ardhi na Mamlaka ya Taifa Lake Haviwezi Kugawanyika

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Balozi wa Kudumu wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia katika Umoja wa Mataifa, Abubakar Dahir Osman, amesisitiza kuwa Somalia inauona ukamilifu wa ardhi yake na mamlaka yake ya kitaifa kuwa haugawanyiki, akikanusha vikali jaribio lolote la kuhoji umoja wa nchi hiyo.

Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, kuelekea kuanza kwa urais wa Somalia wa Baraza la Usalama mwezi Januari 2026, Osman aliwasilisha muhtasari wa ajenda ya kazi ya Baraza hilo kwa mwezi huo pamoja na vipaumbele vya Somalia katika kipindi cha urais wake.

Ameeleza kuwa kushika urais wa Baraza la Usalama ni hatua muhimu katika kurejea kwa Somalia kikamilifu katika diplomasia ya kimataifa, na ni ishara ya dhamira ya nchi hiyo ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kuheshimu sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, pamoja na kuendeleza juhudi za kudumisha amani na kutatua migogoro kwa njia za amani.

Kwa mujibu wa balozi huyo, Baraza la Usalama litajadili masuala mbalimbali ya kimataifa mwezi Januari, yakiwemo maendeleo ya Mashariki ya Kati—hasa Palestina, Yemen, Syria na Lebanon - hali ya Haiti, pamoja na Sudan kwa kuzingatia ripoti ya Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC). Aidha, vikao vitafanyika kuhusu operesheni za kulinda amani nchini Cyprus (UNFICYP) na shughuli za Ofisi ya Kikanda ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya diplomasia ya kinga katika Asia ya Kati.

Osman pia alibainisha kuwa, sambamba na maadhimisho ya miaka 80 ya kupitishwa kwa Mkataba wa Umoja wa Mataifa, mkutano wa ngazi ya juu utafanyika kuhusu kuimarisha utawala wa sheria kwa lengo la kudumisha amani na usalama wa dunia. Alisema urais wa Somalia utatoa fursa ya kutathmini maendeleo ya kimataifa katika eneo hilo pamoja na changamoto zinazoendelea.

Miongoni mwa mikutano muhimu inayotarajiwa ni kikao cha ngazi ya juu kitakachoongozwa na Rais wa Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, kuhusu hali ya Mashariki ya Kati na maendeleo ya hivi karibuni katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina.

Katika kipindi cha maswali na majibu, balozi huyo alizungumzia hatua ya Israel ya kutambua kile kinachoitwa “Jamhuri ya Somaliland,” akiitaja kama jaribio la makusudi la kugeuza mwelekeo wa fikra za dunia kutoka kwenye janga la kibinadamu linaloikumba Palestina. Alisisitiza kuwa Somalia haioni migogoro ya ndani ya kihistoria kama sababu ya kuhalalisha kugawanywa kwa nchi.

Osman alikumbusha kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limethibitisha mara kwa mara kuunga mkono mamlaka na umoja wa Somalia, na kwamba hakuna mabadiliko yoyote ya kisheria kuhusu hadhi ya nchi hiyo yanayotambuliwa na Baraza hilo.

Kuhusu mgogoro wa kibinadamu Gaza, balozi wa Somalia alisema Baraza la Usalama linafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali hiyo na linachukua hatua kwa mujibu wa Azimio namba 2803 ili kuimarisha utulivu. Alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Somalia na taasisi za kibinadamu za Umoja wa Mataifa, kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada ya kibinadamu na ulinzi wa raia.

Akihitimisha, Osman alisisitiza nafasi muhimu ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Misaada na Ajira kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA), na kutoa wito wa uwajibikaji, uwazi na ushirikiano wa pamoja ili kulinda amani na usalama wa kimataifa.