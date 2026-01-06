Maduro mahakamani: "Mimi ni Rais wa Venezuela; najichukulia kama mfungwa wa vita"

Kwa mujibu wa Reuters, Nicolas Maduro alisema: "Mimi ni Rais wa Venezuela, najiona kama mfungwa wa vita. Nilikamatwa nyumbani kwangu Caracas." Katika kesi inayohusiana na ugaidi na dawa za kulevya, Maduro alikana mashtaka akisema: "Mimi si mhalifu, mimi ni mtu muadilifu, mimi ni Rais."

Al Jazeera iliripoti kuwa Maduro anashtakiwa kwa mashtaka ya uwongo. Anawakilishwa na wakili Barry J. Pollack. NBC iliripoti kuwa jaji aliwafahamisha Maduro na mkewe kuhusu haki yao ya kuwasiliana na ubalozi wao. New York Times ilisema Maduro aliona hati ya mashtaka kwa mara ya kwanza mahakamani na akakataa kusomewa na jaji, akisema ataisoma mwenyewe. Kikao kijacho kimepangwa kufanyika Machi 17. Shauri hilo lilidumu kwa dakika 30 pekee.