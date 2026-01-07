Witkoff adai maendeleo katika mazungumzo ya amani ya Ukraine

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia TASS, Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani, ametangaza kuwa mazungumzo katika mkutano wa waungaji mkono wa Ukraine mjini Paris yamepata maendeleo katika nyanja za dhamana za usalama za pande mbili na uandaaji wa mpango wa kiuchumi kwa ajili ya ujenzi mpya wa nchi hiyo.

Witkoff aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Tumepata maendeleo makubwa katika nyanja kadhaa muhimu za kazi, ikiwa ni pamoja na mfumo wa dhamana za usalama za pande mbili na mpango wa ustawi na mafanikio ya kiuchumi."

Mjumbe huyo maalum wa Rais wa Marekani aliendelea kusema: "Tunakubaliana na muungano huo kuwa dhamana za usalama za kudumu na msaada mkubwa wa kiuchumi ni vipengele muhimu vya kufikia amani ya kudumu nchini Ukraine, na tutaendelea na ushirikiano wa pamoja katika njia hii."

Witkoff alisisitiza kuwa Washington na washirika wake wataendelea na juhudi zao za kuimarisha usalama na utulivu wa muda mrefu nchini Ukraine. Mazungumzo ya nchi zinazoiunga mkono Ukraine yalifanyika siku ya Jumanne mjini Paris.