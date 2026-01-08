Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Akutana na Naibu Mkuu wa Baraza Kuu la Kishia Lebanon Beirut

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wakati wa ziara yake rasmi mjini Beirut, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Seyyed Abbas Araghchi alikutana na Sheikh Ali Al-Khatib, Naibu Mkuu wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon.

Katika kikao hicho, pande zote mbili zilijadili maendeleo ya kikanda, uhusiano wa pande mbili, pamoja na masuala yanayohusu ulimwengu wa Kiislamu, hususan hali ya Lebanon na eneo la Mashariki ya Kati kwa ujumla. Walisisitiza umuhimu wa umoja wa Umma wa Kiislamu, mazungumzo kati ya taasisi za Kiislamu, na ushirikiano katika kukabiliana na changamoto za kisiasa, kiusalama na kibinadamu zinazoikabili kanda hiyo.

Waziri Araghchi alisisitiza msimamo wa Iran wa kuendelea kuunga mkono uhuru, uthabiti na umoja wa kitaifa wa Lebanon, huku Sheikh Ali Al-Khatib akibainisha nafasi ya taasisi za kidini katika kuimarisha mshikamano wa kijamii, kusimama dhidi ya dhulma na kukuza kuishi kwa amani pamoja.

Mkutano huo ulifanyika katika muktadha wa mashauriano mapana ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran na viongozi wa kisiasa na kidini wa Lebanon wakati wa ziara yake mjini Beirut.