Waziri wa Mambo ya Ndani wa Venezuela: Mapinduzi ya Bolivari yako hai

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Russia Today, Diosdado Cabello, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Venezuela, ametangaza: "Taifa letu limesimama imara." Aliongeza: "Mapinduzi ya Bolivari ya watu wa Venezuela yako hai."

Waziri huyo ametoa wito wa kuachiliwa kwa Rais aliyetekwa, Nicolás Maduro, na kusema: "Tunamuunga mkono Delcy Rodríguez na tuko waaminifu kwa Maduro."

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Venezuela ni miongoni mwa watu wenye ushawishi mkubwa katika mrengo wa kushoto nchini humo ambao Marekani imewaweka kwenye orodha ya walengwa wake. Washington ina wasiwasi mkubwa kuhusu Caracas kutoka nje ya udhibiti, na hivyo inajaribu kuandaa mazingira ya mabadiliko ya mfumo wa kisiasa kupitia mazungumzo na serikali ya Rodríguez.

Rais wa mpito wa Venezuela ametangaza kuwa hatasalimu amri kwa Marekani na ataendelea na mapambano.