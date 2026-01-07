Petro: Hatutampa Trump mkaa wala mafuta

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Gustavo Petro, Rais wa Colombia, kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X ametangaza kuwa Donald Trump, Rais wa Marekani, ana "ubongo mzee na uliochoka."

Alisema: "Trump anawaona wapigania uhuru wa kweli kama walanguzi kwa sababu hatuna mpango wa kumpa mkaa au mafuta." Rais wa Colombia amemtaja Trump kama ishara ya ubepari wa kimataifa ambao unaipeleka mwanadamu kwenye maangamizi kwa sababu ya pupa nyingi.

Petro amemlinganisha Trump na timu yake na watafuta dhahabu wakati wa kuundwa kwa Marekani. Alikataa kuwepo kwa genge la dawa za kulevya likiongozwa na Nicolás Maduro nchini Venezuela na kusema: "Walimteka nyara Maduro ili kuchukua udhibiti wa mafuta ya Venezuela."

Rais wa Colombia alitangaza kuwa Wamarekani na Wazayuni ndio makundi pekee duniani yanayojiona kuwa "taifa lililoteuliwa."