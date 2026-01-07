Borrell: Marekani si mshirika wa Ulaya tena

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia tovuti ya Izvestia, Josep Borrell, aliyekuwa mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, ametangaza kuwa Marekani si mshirika mkuu wa Umoja wa Ulaya.

Aliongeza: "Wamarekani hawawezi tena kuwategemea Waulaya. Tunapitia ukweli mpya." Mwanadiplomasia huyo wa Ulaya aliongeza kuwa nchi za Ulaya lazima zidumishe usalama wao kwa kutumia nyenzo na uwezo wao wa ndani.

Borrell aliashiria vitisho vya Marekani dhidi ya Greenland na kusema: "Baadhi ya watu wanafurahi kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amechukua jukumu la polisi wa dunia. Je, tufanye nini ikiwa wanajeshi wa majini wa Marekani watawekwa Greenland? Je, tuseme tu kwamba uadilifu wa ardhi lazima uheshimiwe?"

Mkabala wa upanuzi wa serikali ya sasa ya Marekani, ambayo inataka waziwazi kutwaa baadhi ya maeneo yanayojitawala au hata nchi huru, umewatia wasiwasi zaidi serikali za Magharibi. Trump ametaka kuunganishwa kwa Greenland na Canada katika ardhi ya Marekani.