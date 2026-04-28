Kulingana na ripoti ya Abna kupitia tovuti ya Kaliber, Vasili Nebenzia, mwanasheria wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, alimshutumu nchi za magharibi kwa udanganyifu na kusema kuwa Iran ina haki ya kupunguza kupita kwa meli katika Mzinga wa Hormuz.

Nebenzia aliongeza: Kuna makabilio ya kujaribu kuweka majukumu yote ya kupunguza kupita kwa meli katika Mzinga wa Hormuz juu ya Iran, kana kwamba ndio Iran iliyovamia majirani zake na kusababisha uharibifu wa kusudi katika kupita kwa meli kupitia Mzinga wa Hormuz.

Aliongeza: Wakati wa vita, nchi ya pwani iliyovamiwa inaweza kupunguza kupita kwa meli katika maji yake ya ardhi ili kuhakikisha usalama.

Nebenzia pia alikashifu sana nchi za magharibi na kulinganisha hatua zao na ubaji wa baharini. Alikataa vikwazo vya Ukraine kwa kutumia drones za mbali za hewa na baharini dhidi ya tanka za mafuta zinazohusiana na Urusi katika Bahari ya Mediterania, na pia kusaidia kwa Ulaya kwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya meli za biashara za Urusi katika Bahari ya Crim.

Mwanasheria wa Urusi katika Umoja wa Mataifa alisema: Tofauti na wizi wa baharini ambao wanapanda bendera nyeupe zenye kichwa na mifupa mikataba, nchi za magharibi zinajaribu kuficha vitendo vyao vya kisheria kwa kurejelea hatua za dharura za upande mmoja.

Nebenzia aliongeza: Hii ni ufuniko wa nje tu unaolenga kuficha ukweli kwamba Umoja wa Ulaya anashiriki katiba dhana kali kwenye baharini.

Urusi na China mwanzoni mwa mwezi huu, walipiga kura ya kupuuza rasimu ya uzito wa Umoja wa Mataifa uliyotaka kutoa udhibiti wa Mzinga wa Hormuz kutoka mkononi mwa Iran.