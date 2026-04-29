Amani katika Gaza bado inachukua maisha sawa na ya vita

Ripoti hiyo inaongeza kuwa bado kuna baadhi ya vifaa vya vifo vimebaki chini ya vifaa au kwenye mitaa na kwa sababu ya udhaifu wa nguvu za usaidizi na ukosefu wa vifaa vinavyohitajika, hakuna msaada uliofikiwa hadi sasa.

Kulingana na takwimu za hivi karibuni zilizotolewa, tangu kuanzishwa kwa amani tarehe 11 Oktoba, jumla ya Wasalamu waliosajiliwa imefikia 823 na idadi ya majeruhi imefikia 2,308. Pia katika kipindi hiki, miili 763 imetolewa kutoka chini ya vifaa.

Wizara hii pia ilieleza kuwa, tangu kuanza kwa vita vya kiu ya damu vya serikali ya Kizayuni tarehe 7 Oktoba 2023 hadi sasa, jumla ya Wasalamu imefikia 72,599 na idadi ya majeruhi imefikia 172,411.

Kwa upande mwingine, vyanzo vya matibali vilieleza kuwa, "Ibrahim Saqr", msaidizi wa Kipalestini, alipoteza maisha baada ya mshambulizi wa anga wa serikali ya Kizayuni karibu na uwanja wa Al-Tawam katika kaskazini-magharibi mwa Strip ya Gaza. Serikali ya Kizayuni kwa wakati mrefu wa vita vya Gaza mara nyingi ililenga makao ya nguvu za usaidizi za Kipalestini kwa mashambulizi ya drone au missile.