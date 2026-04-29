Hiba Zayadin, mtafiti mkuu wa masuala ya Syria katika shirika hili, akiashiria kuwa bunge la Kizayuni likubali mpango wa dola milioni 334 kwenye Golan tarehe 17 Aprili mwaka huu, alisema kuwa bunge la Kizayuni limegharamia uhalifu wa vita katika Syria kwa kutumia fedha za umma, na wakati huo huo kuendeleza ujenzi wa vijiji na kijiji katika Kaskazini ya Magharibi na kuendelea kusaidia ukatili wa watu wa vijiji na kijiji dhidi ya Wapalestina.

Zayadin aliongeza kuwa uhamishaji wa kudumu wa Wazayuni katika ardhi za Syria unavunja viwango vya kimataifa na una madhara makubwa kwa Wasyria walihamishwa kutoka eneo hilo.

Shirika hili liliomba Umoja wa Ulaya na nchi wanachama zake, pamoja na Uingereza na nchi nyingine, kulemaza makubaliano ya biashara na rejimhi ya Kizayuni na kutumia vikwazo vya biashara na biashara na vijiji na vijiji vya Kizayuni visivyo halali, ambapo vikwazo hivyo vihusu Golan na pia Kaskazini ya Magharibi.

Wachaangamizi wa Haki za Binadamu pia walisema kuwa ni lazima kuzuia uhamishaji wa silaha katika ardhi zilizochukuliwa na kueleza kuwa wakili wa serikali katika nchi nyingine wanapaswa kuanza uchunguzi wa kikatili kulingana na kanuni ya ushiriki dhidi ya wafanyakazi wa Israeli na watu waliokuwa na sehemu katika uhamishaji wa raia katika ardhi zilizochukuliwa.