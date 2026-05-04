Sardar Mohebbi: Meli zinazokiuka sheria zitasimamishwa kwa nguvu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Sardar Hossein Mohebbi, msemaji na naibu wa mahusiano ya umma wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akijibu kauli zisizo na msingi za maafisa na taasisi za Marekani kuhusu masuala ya baharini na Ghuba ya Uajemi, pamoja na notisi za Taasisi ya Biashara ya Baharini ya Uingereza, alisema: "Hakuna mabadiliko yaliyofanyika katika mchakato wa usimamizi wa Mlango wa Hormuzi. Harakati zozote za baharini za meli za kiraia na za kibiashara zinazofuata itifaki za usafiri zilizotolewa na Jeshi la Wanamaji la IRGC na kufanywa kwa njia iliyoratibiwa, zitakuwa salama na zenye usalama."

"Harakati nyingine za baharini zinazokinzana na kanuni zilizotangazwa na Jeshi la Wanamaji la IRGC zitakabiliwa na hatari kubwa. Meli zinazokiuka sheria zitasimamishwa kwa nguvu."

"Ni muhimu kwa makampuni yote ya usafirishaji na bima za usafiri kuzingatia notisi za Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu."