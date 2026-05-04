Mbunge wa Congress: Watu wa Marekani tunalipa gharama ya vita vya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu CNN, «Pat Ryan», mbunge wa Congress wa Marekani akikosoa dai la kipumbavu la Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhusu kumalizika kwa uvamizi dhidi ya Iran kwa kuchapisha picha kwenye akaunti yake kwenye mtandao wa kijamii wa X alisema: «Wao (wanachama wa baraza la mawaziri na Trump) wanasema upuuzi kwamba vita vimekwisha.»

Mbunge huyo wa Congress aliongeza: «Ukweli wa uwanjani na gharama zake vinaendelea. Zaidi ya wanajeshi 50,000 wamewekwa katika eneo hilo, na mabilioni ya dola za vifaa vya kijeshi vinatumika. Bei ya petroli nchini Marekani imeongezeka sana.»

«Pat Ryan» aliongeza: «Hata kama Trump anadai vita vimekwisha, ukweli ni kwamba watu bado wanalipa gharama yake.»