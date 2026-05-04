Mbunge wa Congress: Watu wa Marekani tunalipa gharama ya vita vya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu CNN, Pat Ryan, mbunge wa Congress wa Marekani, akichukia madai ya ujinga ya Donald Trump, Rais wa Marekani, kuhusu kumalizika kwa uvamizi dhidi ya Iran, kwa kuchapisha picha kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X alisema: "Wao (wanachama wa baraza la mawaziri na Trump) wanasema upuuzi kwamba vita vimekwisha."

Mbunge wa Congress wa Marekani aliongeza: "Ukweli wa uwanjani na gharama zake bado unaendelea. Zaidi ya wanajeshi 50,000 wamewekwa katika eneo hilo, na vifaa vya kijeshi vya mabilioni ya dola vimetumika. Bei ya petroli nchini Marekani imeongezeka sana."

Pat Ryan aliongeza: "Hata kama Trump anadai kuwa vita vimekwisha, ukweli ni kwamba watu bado wanalipa gharama yake."