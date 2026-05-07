Hezbollah imelenga kituo cha amri cha Wazayuni kusini mwa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu media ya al-Ilam al-Harbi, Hezbollah ya Lebanon imetangaza kuwa imelilenga kwa drone kituo cha amri cha jeshi la utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon.

Katika taarifa ya Hezbollah kuhusu operesheni hii imesemwa: "Kwa mujibu wa kulinda Lebanon na watu wake na kwa kujibu uvunjaji wa usitishaji vita na adui wa Israel na mashambulizi yanayolenga vijiji vya kusini mwa Lebanon ambayo yamesababisha kifo cha shahidi na kujeruhi idadi ya raia, wapiganaji wa upinzani wa Kiislamu saa 10:18 asubuhi ya leo Alhamisi walilishambulia kwa usahihi kituo cha amri cha jeshi la uvamizi katika mji wa al-Bayyada kwa drone ya mlipuko."

Wapiganaji wa upinzani wa Kiislamu pia saa 14:00 alasiri ya leo walishambulia kwa kombora kituo cha kukusanyia magari ya kijeshi ya jeshi la uvamizi katika mji wa Shama.