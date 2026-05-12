Kuanza kwa Operesheni ya Kikosi cha Hashed al-Sha'abi baada ya Kufichuliwa kwa Kituo cha Siri cha Kiamerika na Kizayuni nchini Irak

Kwa mujibu wa ABNA ikinukuu Al-Mawazin News, Ali al-Hamdani, mmoja wa makamanda wa vikosi vya Hashed al-Sha'abi alitangaza, operesheni ya kijeshi yenye jina la "Kutekeleza Mamlaka" imeanza leo katika jangwa la Najaf na Karbala kwa pande nne kwa lengo la kuhakikisha usalama wa njia ya mawasiliano kati ya Karbala na eneo la Nukhayb.

Aliongeza, operesheni hii inafanywa kwa amri ya Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi na usimamizi wa Mkuu wa Wafanyakazi wa Pamoja wa Jeshi.

Kabla ya hapo, Wall Street Journal kwa kunukuu vyanzo vyenye ufahamu, ikiwemo maafisa wa Marekani, iliripoti: Israel ilikuwa imeanzisha kituo cha kijeshi cha siri katika jangwa la Irak kusaidia mashambulizi yake ya anga dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa taarifa zilizofichuliwa, serikali ya Kizayuni mwanzoni mwa vita, ili kuzuia kufichuliwa kwa mahali hapa, ilifanya shambulio la anga dhidi ya vikosi vya Irak vilivyokuwa vimekaribia kituo hiki.

Chanzo hiki kiliongeza: Israel ilijenga kituo hiki, kinachojumuisha vikosi maalum na kituo cha vifaa kwa ajili ya jeshi la anga, kabla ya kuanza kwa mapigano na kwa ufahamu wa Marekani.

Hii ni wakati ambapo Amri ya Pamoja ya Operesheni ya Irak ilitangaza kuwa kwa sasa hakuna vikosi vyovyote au vituo vya kijeshi visivyoruhusiwa katika ardhi ya Irak.

Amri hiyo iliongeza: Vikosi vya Irak mwezi Machi (Esfand 1404) vilipambana katika jangwa la Karbala na vikundi visivyojulikana na visivyoruhusiwa ambavyo vilikuwa na usaidizi wa anga.

Wakati huo huo, Shakir Abu Trab al-Tamimi, mwakilishi wa kikundi cha Badr, alisisitiza jana kwamba kituo cha Kiamerika na Kizayuni bado kipo ndani ya ardhi ya Irak na vikosi vya usalama bado havijaweza kukikaribia kituo hiki.