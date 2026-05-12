Gazeti la Kiebrania linakiri: Kuzidisha kwa Mipasuko na Migogoro Miongoni mwa Wazayuni

Kwa mujibu wa ABNA, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kwamba jamii ya Wazayuni inakaribia mgogoro wa kiraia.

Katika ripoti hiyo imeelezwa kwamba makundi ya kisiasa na kijamii yanachukuliwa kuwa tishio kubwa zaidi.

Gazeti hili la Kiebrania lilisisitiza kwamba asilimia 30 ya Wazayuni wanafikiria kuondoka katika ardhi zilizokaliwa.

Hali halisi idadi ya Wazayuni ambao hawataki tena kuishi kwenye ardhi zilizokaliwa kwenye kivuli cha ukosefu wa utulivu na usalama ni kubwa zaidi ya idadi hii.

Kabla ya hapo, gazeti la Kiebrania la Haaretz lilikiri kwamba Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa serikali ya Kizayuni, amefaulu kuibadilisha polisi wa serikali hii kuwa mkono wake wa kisiasa. Hatua hii ilifanyika kwa ushirikiano na Danny Levy, mkaguzi mkuu aliyeshindwa zaidi katika serikali ya Kizayuni.

Katika ripoti hiyo imeelezwa kwamba katika kipindi cha Levy, polisi wa serikali ya Kizayuni walianguka rasmi.

Haaretz alisisitiza: Katika barabara zote tunaona silaha, na idadi ya waliouawa inaendelea kuongezeka.