Operesheni 21 za Hizbullah Kusini mwa Lebanon; Wanajeshi 13 wa Kizayuni walijeruhiwa

Kwa mujibu wa ABBA ikinukuu Al-Mayadeen, Wizara ya Afya ya serikali ya Kizayuni ilikiri kujeruhiwa kwa wanajeshi 13 wa serikali hii katika mapigano ya jana Jumatatu katika eneo la Lebanon.

Kuhusiana na hayo, Hizbullah katika taarifa yake ilitangaza kuwa katika masaa 24 yaliyopita, imefanya operesheni 21 dhidi ya nyadhifa za jeshi la serikali ya Kizayuni.

Katika taarifa hiyo imeelezwa kuwa katika operesheni hizi zote, makusanyiko ya wanajeshi na magari ya adui katika maeneo ya "Wadi al-Uyun", "Sirbin", "Tayyiba", "Tayr Harfa", "Bayyada", "Al-Naqura" na mkondo wa mto wa "Deir Siryan" yalilengwa kwa kutumia ndege za kujiua zisizo na rubani na mashambulizi ya makombora.

Hizbullah pia ilitangaza kuwa katika operesheni hizi pia mizinga miwili ya Merkava huko "Rashaf" na "Bayyada", tingatinga mbili za D9 huko "Al-Naqura" na barabara ya "Bayyada", magari mawili ya uhandisi na gari moja la Hummer huko "Bayyada" na "Tayr Harfa" yalilengwa na wapiganaji wa Hizbullah.

Kundi hili liliendelea kusema kuwa kituo kipya cha amri kilichoanzishwa huko "Bayyada", nyadhifa za mizinga ya jeshi la Israel huko "Al-Adaisa" vililengwa na tanki la mafuta huko "Tayr Harfa" pia liliteketea kwa moto kufuatia shambulio la upinzani.

Hizbullah pia iliripoti kukabiliana na ndege isiyo na rubani ya jeshi la Kizayuni katika anga ya "Tiro" kwa kombora la ardhi hadi angani na ikatangaza kuwa operesheni zote za kundi hili zilifanywa kujibu uvunjaji wa mapatano ya kusitisha mapigano na mashambulizi ya serikali ya Israel dhidi ya vijiji vya kusini mwa Lebanon.