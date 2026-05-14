Kurushwa kwa Ndege zisizo na Rubani 450 kutoka Lebanon kuelekea Ardhi Zilizokaliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Channel 12 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni kwa kunukuu chanzo cha kijeshi cha utawala huu ilifichua kwamba Hizbullah tangu kuanza kwa vita hadi sasa imerusha ndege 450 zisizo na rubani kuelekea kwenye ngome za utawala huu.

Jambo la muhimu katika ripoti hii ni msisitizo wa matumizi ya ndege 120 zisizo na rubani zilizo na nyuzi nyepesi (fiber optic), ambazo kwa sababu ya uongozaji kwa waya, zinastahimili vita vya kielektroniki.

Hizbullah ya Lebanon ilitangaza: Kwa mara ya pili, imeshambulia kwa makombora mkusanyiko wa vifaa vya kijeshi vya jeshi la utawala wa Kizayuni katika eneo la "Al-Iskandarouna" kusini mwa Lebanon.

Upinzani wa Kiislamu pia katika taarifa nyingine uliripoti shambulio kwa ndege za kujitoa mhanga dhidi ya eneo la makutano ya wanajeshi wa uvamizi katika mji wa "Bint Jbeil".

Kulingana na ripoti hii, wapiganaji wa Hizbullah pia kwa kutumia ndege nyingine mbili zisizo na rubani, walilenga tena mkusanyiko wa wanajeshi wa Kizayuni katika eneo la "Al-Iskandarouna" ili kudumisha shinikizo la kiutendaji katika mhimili huu.